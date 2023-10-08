'Великолепный салют!' СБУ успешно навела HIMARS на российский 'Солнцепок', которым враг собирался ударить по позициям ВСУ. Видео

Украина активно одерживает победу над российской агрессией. Служба безопасности Украины успешно навела HIMARS на российский "Солнцепок". Им враг планировал ударить по позициям ВСУ.

Об этом идет речь в Telеgram-канале ведомства. Там показали впечатляющие кадры сокрушительного удара (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"СБУ навела HIMARS на российский "Солнцепок": в результате его детонации получился отличный салют", – подписаны кадры.

Отмечается, что сотрудники Запорожского управления СБУ во время разведки зафиксировали позицию тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", которая является "гордостью" российского ВПК.

Именно она должна была нанести удар по позициям украинских военных, осуществляющих контрнаступление на этом направлении.

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"Но благодаря координации сотрудников Службы безопасности и артиллеристов ВСУ ТОС-1А "Солнцепек" был уничтожен вместе с экипажем и полным боекомплектом. И в финальном поединке с ракетой HIMARS вражеский "Солнцепек" отпраздновал свое поражение роскошным салютом", – добавили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Служба безопасности Украины поразила российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" на территории Белгородской области. Стратегическую технику атаковали дронами.