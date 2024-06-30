"Июнь был слишком активным": в ОСГВ "Хортица" назвали потери россиян за месяц

За июнь 2024 года в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российские оккупационные войска потеряли более 8000 тысяч солдат убитыми и ранеными. Также в статистике за месяц будет высокий показатель боевых столкновений и штурмов – только за прошлую неделю фиксировалось около 1000 боев.

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Об этом рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. В воскресенье, 30 июня, он поделился предварительными итогами за месяц, выступая в эфире объединенного марафона "Єдині новини".

"Июнь был слишком активным и "горячим" первым месяцем лета – как на всей линии боевого столкновения, так и в восточной оперативной операционной зоне", – сказал Волошин.

Он ожидает, что количество боестолкновений окажется очень высоким. В прошлую неделю их было 952. "Перед этим – 732, до этого – до 700", – уточнил спикер ОСГВ "Хортица".

Также значительным будет количество уничтоженной бронетехники, артсистем, дронов, тяжелых огнеметных систем, средств РСЗО и спецтехники противника.

Добавим: ОСГВ "Хортица" действует в восточной операционной зоне (Харьковское, Изюмское, Лиманское, Лисичанское, Кураховское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Угледарское направления).

Как сообщал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 29 июня у захватчиков стало на 1440 единиц живой силы меньше. Общие потери личного состава ВС РФ за все время полномасштабной войны – минус 542 700 оккупантов.

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