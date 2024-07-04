'Там уже некого добивать': в Нацгвардии показали, как давали отпор оккупантам под Тернами. Видео

Украинские воины продолжают эффектно уничтожать оккупантов и российскую технику на нашей земле. Так недавно, в Нацгвардии показали, как отразили вражеский штурм под Тернами.

Видео дня

Видео опубликовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Защитники с помощью ударных дронов и артиллерии дали отпор россиянам еще до того, как они подступили к позициям пехоты.

Защитники нанесли точные удары по российской технике, а затем с помощью сбросов с дронов отработали по оккупантам, которые пытались скрыться, однако что-то пошло не так.

"Там уже некого добивать", – констатируют нацгвардейцы после серии ударов по врагу.

Массированные атаки россиян на позиции Сил обороны у Тернов происходили ежедневно. Когда дневные штурмы терпели неудачу, враг переходил к ночным атакам.

"Утром мы подсчитывали уничтоженные цели. Наши средства поражения выполняли "норму" на целый день вперед", – отметили нацгвардейцы.

Ранее воины ГУР показали, как за сутки испепелили более десятка единиц техники оккупантов. Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" показали результативную работу по уничтожению логистики российских захватчиков.

Ранее воины 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского продемонстрировали точную работу артиллерийской разведки. Враждебные целые морпехи обнаруживают с помощью разведывательного беспилотника H10 Poseidon.

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