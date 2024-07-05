Разнесли вдребезги: десантники дали мощный отпор оккупантам, пытавшимся прорвать оборону на Торецком направлении. Видео

Украинские десантники дали мощный отпор российским оккупантам, пытавшимся прорвать оборону на Торецком направлении. Личный состав врага просто разнесло вдребезги.

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Соответствующее видео показала пресс-служба 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШИ ВС Украины. На торецком направлении фронта оккупанты собрали силы и пытались прорвать оборону.

Однако Житомирские десантники разрушили их планы. На кадрах видно, как подразделения 95 бригады ДШВ разбивают россиян. Один танковый экипаж уничтожил спрятавшуюся в доме штурмовую группу ЧВК "Ветераны", мгновенно ликвидировав 10 оккупантов.

ЧВК "Ветераны" – это подразделение боевиков, сформированное из жителей так называемой "ДНР". Промыв мозги жителям оккупированного Донбасса, они теперь используются для достижения амбиций кремлевского диктатора.

Перехват свидетельствует, что врагу очень тяжело – они постоянно жалуются и просят о помощи.

"Теперь им уже ничего не поможет, потому что против них ДШУ!" – добавили защитники Украины.

Ранее воины ГУР показали, как за сутки испепелили более десятка единиц техники оккупантов. Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" показали результативную работу по уничтожению логистики российских захватчиков.

Ранее воины 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского продемонстрировали точную работу артиллерийской разведки. Враждебные целые морпехи обнаруживают с помощью разведывательного беспилотника H10 Poseidon.

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