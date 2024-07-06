Силы обороны отразили десятки атак на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где идут ожесточенные бои. Карта

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили 45 атак оккупантов на Покровском направлении. Более половины этих атак агрессор осуществил возле сел Новоалександровка и Новоселовка Первая.

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Также враг штурмовал украинские позиции вблизи населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Прогресс, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Уманское и Нетайлово Донецкой области. Всего на фронте в течение суток произошло 139 боевых столкновений, сообщили в сводке Генерального штаба по состоянию на 08:00.

Агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением двенадцати ракет, 55 авиационных ударов 72 КАБами, осуществил более трех тысяч обстрелов, 105 из них – из реактивных систем залпового огня.

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