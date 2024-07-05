Как отход ВСУ из микрорайона Канал повлияет на оборону Часового Яра: военный дал объяснение. Карта

Отход подразделений Сил обороны Украины из микрорайона Канал в Часовом Яру Донецкой области не повлияет на оборону города. Этот район населенного пункта россияне полностью уничтожили своими обстрелами.

Видео дня

Украинские военные будут продолжать оборонять Часов Яр, а враг сейчас, вероятно, перегруппировывается, поскольку количество обстрелов несколько уменьшилось. Об этом сказал представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Иван Петричак в эфире "Радио Свобода" в четверг, 4 июля.

"Этот канал "Северский Донец – Донбасс" фактически сейчас является условной линией столкновения, где по одну сторону стоим мы, по другую – враг. Район уничтожен полностью и для сохранения жизни личного состава оттуда отошли наши войска", – сообщил Петричак.

Военный отметил, что с отходом украинских войск из микрорайона Канал ничего кардинально не изменилось. Он заверил, что планы удерживать Часов Яр не изменятся.

По его словам, в районе Канала, начиная с утра 4 июля, стало "ощутимо тише". Это может свидетельствовать о том, что российские оккупационные войска начали перегруппировываться.

"Это мы говорим о том, что количество вражеских артобстрелов уменьшилось. И это может означать, что, скорее всего, враг перегруппировывается. Но эта линия обороны Северский Донец – Донбасс по каналу стоит. Фактически оборона города продолжается", – добавил Петричак.

На Facebook-странице 24-я ОМБр показали фото микрорайона Канал у канала Северский Донец. Эту территорию российские войска превратили в груду пепла. Там подчеркнули, что украинские воины продолжают оборону города от значительно превосходящих сил противника в тяжелейших условиях.

Утром 4 июля спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин подтвердил, что подразделения Сил обороны Украины вышли из микрорайона Канал в Часовом Яре. Удержание позиций стало нецелесообразным из-за значительных разрушений, существовала большая угроза жизни украинских военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России пытаются расширить свое продвижение в Донецкой области в направлении Краматорска и Славянска. Бои ведутся в районах Часового Яра, Клещиевки и Калиновки, которые противник пытается взять под свой контроль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!