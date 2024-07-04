Силы обороны отошли с микрорайона Канал в Часовом Яру – ОСУВ 'Хортица'

Подразделы Сил обороны Украины вышли из микрорайона Канал в городе Часов ЯрДонецкой области. Удержание тамошних позиций стало нецелесообразным из-за значительных разрушений, существовала большая угроза жизни украинских военнослужащих.

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Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Он подчеркнул, что ввиду опасности для наших защитников командование решило отвести их на более защищенные и подготовленные позиции.

"Микрорайон Канал, в который враг зашел, удерживать было нецелесообразно, ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командования отойти на более защищенные, более подготовленные позиции", – рассказал Волошин.

"Однако и там враг не прекращает своих активных боевых действий. У него есть какие-то определенные дедлайны, которые он не может выполнить уже несколько месяцев – взять город Часов Яр и повесить свое трехцветное тряпье", – добавил представитель ОСУВ "Хортица".

По его словам, за прошедшие сутки только в районе Часового Яра было зафиксировано 238 обстрелов из всех видов вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГПСУ показали последствия постоянных обстрелов в городе Часов Яр Донецкой области, который Россия хочет стереть с лица земли. "Россияне, мы вам этого никогда не простим" – видна надпись на стенах одного из разрушенных домов, в котором когда-то жили люди.

– В ВСУ рассказали, что оккупанты бросают "Шторм V" на штурмы Часового Яра и пытаются обойти его с флангов. Украинские защитники заявляют о критически тяжелой ситуации.