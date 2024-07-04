'Россияне, мы вам этого никогда не простим': в сети показали, как выглядит изуродованный оккупантами Часов Яр. Видео

Везде, куда приходит "русский мир", остаются лишь изуродованная земля и руины. Так, в сети показали последствия постоянных обстрелов в городе Часов Яр Донецкой области, который Россия хочет стереть с лица земли.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы. На нем военный провел "экскурсию" по городу и рассказал об атаках оккупантов.

"Россияне, мы вам этого никогда не простим" – виднеется надпись на стенах одного из разрушенных домов, в котором когда-то жили люди.

На кадрах повсюду видны поврежденные и разрушенные здания и слышны звуки взрывов. По словам военного, в городе постоянно летают вражеские дроны и работает миномет. Как только оккупанты видят движение, то сразу через полторы-две минуты они уже работают. Также в городе работает артиллерия врага и наша.

Ранее сообщалось, что войска России пытаются расширить свое продвижение в Донецкой области в направлении Краматорска и Славянска. Бои ведутся в районах Часового Яра, Клещиевки и Калиновки, которые враг пытается взять под свой контроль.

Ранее враг принялся штурмоватьЧасов Яр из Торецкого направления. Оккупанты прибегают к механизированным штурмам города "в лоб", бросая туда подразделения "Шторм V" и пытаясь обойти город с флангов.

Из-за постоянных российских бомбардировок Часов Яр превратился в очередной город-призрак. Судя по кадрам из БПЛА, которые публикуют в сети, среди руин населенного пункта не заметно признаков жизни.

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