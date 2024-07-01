Оккупанты пытаются захватить Часов Яр, Клещиевку и Калиновку на Донетчине: в ОСГВ 'Хортица' рассказали о ситуации

Войска России пытаются расширить свое продвижение на Донбассе в направлении Краматорска и Славянска. Бои идут в районах Часова Яра, Клещиевки и Калиновки, которые враг пытается взять под свой контроль.

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Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин изданию LIGA.net. По его словам, оккупанты пытаются расширить географию своего продвижения.

В настоящее время продолжаются бои в районах Часова Яра, Клещиевки и Калиновки.

"Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска … Враг активно проводит артиллерийское влияние, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Часова Яра", – сказал Назар Волошин.

Он добавил, что противник артиллерийскими ударами, сбросами с дронов-камикадзе и баражирующими боеприпасами ZALA Lancet прикрывает свои штурмовые подразделения.

Всего за прошедшую неделю в районе Часова Яра враг 1286 раз обстрелял позиции украинских защитников разнообразным вооружением, а также сбросил 128 КАБов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, на Краматорском направлении украинские защитники за минувшие сутки предотвратили десять попыток врага прорвать оборону в районах Клещиевки, Нового и Часова Яра.

Ранее враг взялся штурмовать Часов Яр с Торецкого направления. Оккупанты прибегают к механизированным штурмам города "в лоб", бросая туда подразделения "Шторм V" и пытаясь обойти город с флангов.

На днях в Часовом Яре ВСУ выбили оккупантов из микрорайона Канал, рассказал Назар Волошин.

Из-за постоянных российских бомбардировок Часов Яр превратился в очередной город-призрак. Судя по кадрам с БПЛА, которые публикуют в сети, среди руин населенного пункта не заметно признаков жизни.

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