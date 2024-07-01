Оккупанты ведут штурмы на Харьковщине и пытаются прорваться на Покровском направлении – Генштаб

В течение суток 30 июня на фронте было зафиксировано 142 боевых столкновения. Российские войска продолжают наступать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск.

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Вражеские войска нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, 59 авиационных ударов с применением 89 управляемых авиабомб. Всего оккупанты совершили почти 4600 обстрелов, 94 из них – из РСЗО. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 1 июля.

Под авиационными ударами противника были районы населенных пунктов: Старица, Волчанск, Гурьев Казачок, Липцы, Токаревка Вторая, Веселое, Нескучное, Дергачи, Слобожанское Харьковской области и город Харьков; Сергеевка, Райгородка Луганской области; Серебрянское лесничество; Лиман, Ямполь, Нью-Йорк, Зализное, Торецк, Воздвиженка, Миролюбовка, Желанное, Ивановка, Старомайорское Донецкой области; Бургунка Херсонской области; Тамарино Николаевской области.

В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

За сутки общие потери захватчиков составили 1110 человек, 19 танков, 26 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем, одна РСЗО, средство ПВО, 36 БПЛА оперативно-тактического уровня, две ракеты и 70 автомобилей. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, склад боеприпасов, одно средство ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава противника.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные штурмовые действия, всего произошло 16 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.

На Купянском направлении за сутки было 10 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки и Песчаного Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены восемь штурмовых действий вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 10 попыток противника прорвать оборону в районах Клещиевки, Нового и Часова Яра Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районе населенных пунктов Пивденное, Пивничное и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отразили 42 штурма в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Новоселовка Первая и Сокол Донецкой области, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении агрессор совершил 12 штурмов наших позиций возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.

На Гуляйпольском направлении противник пытался наступать недалеко от Чаривного Запорожской области.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин грезит "победой" в войне против Украины и сохраняет свою цель – полностью разрушить украинскую государственность и идентичность. Надеясь, что его войска смогут постепенно продвигаться на фронте, он будет на неопределенный срок затягивать боевые действия, что лишь укрепит его стремление к указанной цели.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что на этом этапе войны диктатор Путин делает ставку на ослабление Запада, что является его планом Б. В то же время он подчеркнул, что войска РФ не смогут стремительно захватывать территории Украины.

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