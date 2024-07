Путин сделал ставку на затягивание войны в Украине, но Запад может сорвать его план: в ISW назвали ключевые факторы

Российский диктатор Владимир Путин грезит "победой" в войне против Украины и сохраняет свою цель – полностью разрушить украинскую государственность и идентичность. Надеясь, что его войска смогут постепенно продвигаться на фронте, он будет на неопределенный срок затягивать боевые действия, что лишь укрепит его приверженность указанной цели.

Поэтому Запад должен поспешить предоставить Киеву поддержку, необходимую ему для проведения контрнаступательных операций, чтобы опровергнуть "теорию победы" главы РФ и избежать затягивания войны больше, чем это необходимо для обеспечения мира, приемлемого для Украины и ее партнеров. На эти ключевые факторы указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Путин надеется на затяжную войну

Кремлевский лидер сформулировал "теорию победы", которая предполагает, что российские войска смогут продолжать постепенное наступление в Украине в течение неопределенного времени, не дать ВСУ провести успешные оперативно значимые контрнаступления и "выиграть войну на истощение" против украинских сил. Командование оккупантами как раз-таки в настоящее время отдает приоритет последовательным атакам, обеспечивающим постепенный тактический выигрыш, а не крупномасштабной наступательной операции, целью которой было бы достижение оперативных значимых успехов за счет быстрого маневра.

"Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают ползучие наступательные операции как более гарантированный способ достижения успехов в Украине, чем более крупные мобильные наступления, и, похоже, принимают тот факт, что российским силам, возможно, придется преследовать отдельные оперативно значимые цели в течение многих месяцев, если не лет", – предположили в ISW.

Там напомнили, как российский диктатор недавно потребовал, чтобы Украина "уступила" ему все временно оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а также части этих четырех регионов, которые в настоящее время контролирует Украина.

Поэтом, считают аналитики, затяжная война только благоприятствует расчетам Путина, который полагает, что Россия сможет удержать любую захваченную позицию, и что российские войска с большей вероятностью достигнут заявленных им нынешних территориальных целей, чем дольше будут идти боевые действия.

"Путин и Кремль намеренно не установили никаких ограничений для своих целей завоеваний в Украине и неоднократно заявляли, что территории за пределами Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей являются "частью РФ". Затяжная война побудит Путина явно поставить новые территориальные цели, пока он будет считать, что ВСУ не смогут ни остановить его наступление, ни провести значимые контрнаступления", – подчеркнули эксперты.

Кремль не отказался от своей цели

По словам аналитиков, глава РФ надеется, что постепенное наступление его войск в Украине убедит Запад в том, что победа "Украины недостижима и что уступки в отношении ее территориальной целостности и суверенитета предпочтительнее поражения страны". При этом он ныне не желает принимать ничего, кроме полной капитуляции Украины, как постоянно показывают его замечания и требования. А любое соглашение о прекращении огня путем переговоров диктатор будет рассматривать как механизм, позволяющий его стране-агрессору подготовиться к возобновлению наступательных операций в будущем для достижения его общих целей.

"Переговорное соглашение о прекращении огня, которое еще больше создает прецедент нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины, помимо прецедента, уже созданного Минскими соглашениями после захвата Крыма и частей Луганской и Донецкой областей в 2014 году, укрепит позицию России по достижению полного искоренения украинской государственности", – заявили в ISW.

Там добавили, что это предоставит России передышку в войне для восстановления и расширения своих сил, а также для дальнейшей мобилизации своей оборонно-промышленной базы для будущей агрессии. Путин и российское военное командование надеются, что прекращение огня позволит им начать будущий этап войны с армией, более способной добиваться значимых в оперативном отношении успехов. Сам же он пока не заинтересован в прекращении огня, поскольку, похоже, продолжает считать, что может достичь своих целей силой. Если кремлевский лидер и пойдет в этом вопросе на какое-то соглашение (на его условиях), то это "будет равносильно капитуляции Украины и Запада".

"Ни один из этих вариантов действий не соответствует выживанию независимого украинского государства или украинского народа, а также несовместим с жизненно важными интересами безопасности НАТО", – подчеркнули в ISW.

Что может сделать Запад

Эксперты уверенны, что партнеры Украины могут помочь ей снизить готовность Путина продолжать вести бесконечную войну с целью уничтожения страны, помогая ей проводить значительные контрнаступательные операции. Такие, которые не только освободят украинские территории, но и опровергнут предположения диктатора о том, чего "Россия может добиться Украины силой".

Нынешняя теория победы Путина опирается на способность РФ пережить и преодолеть обещанную Западом помощь Украине в сфере безопасности, а также усилия Киева по мобилизации большей части своей экономики и населения для военных действий. Глава Кремля и командование его оккупационной армией все чаще рассматривают сохранение инициативы на всем фронте как стратегический императив. Они будут продолжать использовать эту инициативу, чтобы попытаться заставить Украину выделить живую силу и технику для текущих оборонительных операций и не допустить накопления ВСУ личного состава и ресурсов, необходимых для оспаривания этой инициативы.

"Теория победы Путина основана на оценке того, что Украине не хватает возможностей освободить важную в оперативном отношении территорию. Но постепенное наступление России не будет иметь оперативного значения, если Украина сможет свести на нет эти достижения быстрее, когда вернет себе инициативу на поле боя", – отметили аналитики.

Они говорят: маловероятно, что Путин изменит свою оценку возможности уничтожения Украины без дальнейших значительных поражений России. Поэтому помощь Запада в сфере безопасности и усилия по формированию Сил обороны, которые позволяют Киеву оспорить эту инициативу, имеют решающее значение для изменения расчетов российского диктатора.

"Западная помощь, которая обеспечивает украинские силы необходимым оборудованием и вооружением в масштабах, сроках и регулярности, необходимых им для операций по освобождению значительных территорий, остается единственным вероятным путем уменьшения нынешней приверженности Путина разрушению украинской государственности и идентичности, независимо от времени и стоимости", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что на этом этапе войны диктатор Путин делает ставку на ослабление Запада, что является его "планом Б". В то же время он подчеркнул, что войска РФ не смогут стремительно захватывать территории Украины.

