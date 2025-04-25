"Прекращение убийств – первый приоритет": Зеленский рассказал о ударившей по Киеву баллистике из КНДР и состоянии пострадавших. Видео

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ужасный ракетный удар по Киеву 24 апреля, в результате которого погибли 12 человек, еще почти 90 получили ранения. Он подчеркнул, что главное сегодня – остановить убийства, а для этого необходима реальная международная реакция.

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По словам Зеленского, предварительный анализ обломков ракеты свидетельствует, что удар по столице нанесла баллистическая ракета северокорейского производства. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что спасательные работы на месте трагедии завершились только сегодня.

"Только сегодня завершились спасательные работы на месте одного из российских ударов по Украине 24 апреля. Тогда россиянам, к сожалению, удалось убить 12 наших людей в Киеве, около 90 были ранены. Сейчас в больницах остаются более 30 человек, в том числе с очень тяжелыми ранениями, ампутациями", – уточнил президент.

По словам Зеленского, предварительные выводы свидетельствуют, что по столице ударила баллистическая ракета северокорейского производства. Еще больше шокирует, что в ракете нашли более 100 компонентов иностранного происхождения, многие из которых – американского производства.

"Недостаточность давления на Россию позволяет им завозить такие ракеты и другое оружие и применять здесь в Европе. Недостаточность давления на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, такие баллистические ракеты. В ракете, убившей киевлян, было по меньшей мере 116 компонентов, завозимых из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями. В современном мире любая война может очень быстро вовлечь много разных субъектов, и любая страна, становящаяся жертвой агрессии, всегда защищается не от кого-то одного, а от группы сообщников. Именно поэтому важно, чтобы и защита была основана на коллективных усилиях", – добавил он.

Зеленский поблагодарил страны, которые помогают Украине с системами ПВО, ракетами и политическим давлением на агрессора.

"Украина благодарна всем в мире, кто помогает защищать жизнь наших людей, поставляет нам системы ПВО и ракеты к ним. Мы благодарим всех, кто сохраняет давление на Россию за эту войну, на ее сообщников. Мы настаиваем на том, что Россия должна немедленно и безусловно согласиться на полное прекращение огня", – указал он.

Президент также упомянул инициативу Дональда Трампа о "тишине" – прекращении огня в небе, на земле и в море. Украина поддержала эту идею еще 45 дней назад и предложила РФ отказаться от атак гражданской инфраструктуры.

"Украина уже 45 дней назад согласилась на предложение президента Трампа по поводу тишины в небе, на море и на фронте. Мы предлагали сделать полной и продлить тишину, которая могла быть установлена на Пасху. Мы дали и прямое предложение России прекратить удары, по меньшей мере, по гражданским объектам. Все это Россия отвергает. Вот поэтому без давления это не решить. Требуется давление на Россию. Остановка убийств – это первый приоритет", - резюмировал Зеленский.

Напомним, в Святошинском районе Киева в пятницу, 25 апреля, завершены поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты в жилой дом. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли 12 человек.

Российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом.

Во время разборки завалов дома, в который попала российская ракета, достали живого мужчину. Пострадавшего, который около шести часов ждал помощи, оперативно передали врачам.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российских ракетных обстрелов Киева в четверг, 24 апреля, погибли два ребенка. Ими оказались сын и дочь врача Национального института рака.

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