Расмуссен раскусил план 'Б' Путина: ослабление Запада и заморозка войны

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что на данном этапе российский диктатор Владимир Путин главную ставку делает на ослабление Запада. При этом о стремительном захвате Украины пока речь не идет.

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В то же время главарь Кремля хочет заморозить войну. Об этом Расмуссен заявил в интервью немецкому телеканалу n-tv.

По его словам, российско-украинская война может затянуться надолго. Расмуссен подчеркнул, что первоначальный план Путина по завоеванию всей Украины провалился. Теперь диктатор хочет заморозить конфликт и сохранить за собой оккупированные территории.

"Я боюсь, что это будет война надолго. План А Путина – завоевать всю Украину за несколько дней – провалился. Его план Б – замороженный конфликт и российская оккупация восточной Украины в надежде на то, что Запад ослабнет и уступит", – сказал Расмуссен.

Также он добавил, что война в Украине будет продолжаться как минимум до конца 2024 года. Расмуссен объяснил Путин надеется, что президентские выборы в США принесут изменения, которые так или иначе помогут ему.

"По моему мнению, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все необходимое, чтобы не просто выжить, но и выиграть войну, они имеют хорошие шансы оттеснить россиян", – отметил Расмуссен.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выдвинул циничные условия переговоров с Украиной для завершения войны и попытался угрожать. В частности, он заявил, что для начала переговоров украинские войска должны быть полностью выведены с территории так называемых ДНР, ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц резко выступил против немедленного прекращения огня в Украине. Он заявил, что без глубоких переговоров и четкой дорожной карты к справедливому и продолжительному миру такая пауза лишь легитимирует российский захват украинских территорий и создаст новый замороженный конфликт.

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