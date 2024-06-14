Путин выдвинул циничные условия переговоров с Украиной для завершения войны и попытался угрожать

Российский диктатор Владимир Путин выдвинул циничные условия для переговоров с Киевом. В частности, он заявил, что для начала переговоров украинские войска должны быть полностью выведены с территории так называемых "ДНР", "ЛНР", а также из Херсонской и Запорожской областей.

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Об этом глава Кремля заявил во время выступления перед российским МИДом. Еще одним условием РФ есть нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Также диктатор утверждает, что для переговоров Запад должен отменить все санкции против России. В то же время возвращение временно оккупированных территорий обратно Украине, по его словам, "даже не может обсуждаться".

"Статус Крыма и Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ должен быть зафиксирован в международных договорах", – заявил Путин, подчеркнув, что как только Украина полностью выведет войска из этих областей и обяжется не вступать в НАТО, РФ прекратит огонь и будет готова к переговорам.

Также диктатор пригрозил, что если Украина и западные страны не согласятся с такими "предложениями", то "условия будут другими".

"Если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, то условия будут другими", – заявил он.

В заключение Путин цинично добавил, что переговоры на таких "основаниях" должны дать старт постепенному восстановлению отношений Украины с Россией.

"Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой", – выдал Путин.

Ранее сообщалось, что после решения Соединенных Штатов и европейских союзников позволить Украине атаковать по территории РФ их оружием, диктатор РФ Владимир Путин взорвался потоком новых угроз, заявив, что может предоставить оружие определенным странам для нанесения ударов по западным целям, и снова стал размахивать своей ядерной дубинкой.

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