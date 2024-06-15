Шольц на Саммите мира резко выступил против прекращения огня в Украине и указал на основную опасность

Канцлер Германии Олаф Шольц резко выступил против немедленного прекращения огня в Украине. Он заявил, что без глубоких переговоров и четкой дорожной карты к справедливому и продолжительному миру такая пауза лишь легитимирует российский захват украинских территорий и создаст новый замороженный конфликт.

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Такое заявление Шольц сделал во время Глобального саммита мира в Швейцарии. Он подчеркнул, что мир – это не просто отсутствие войны.

"Как завершить российскую войну против Украины и достичь справедливого продолжительного мира?... Мир - это больше, чем отсутствие войны. И немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без дорожной карты к справедливому и продолжительному миру только на основе так называемых новых реалий просто легитимизирует захват Россией земли и приведет к новому замороженному конфликту", – заявил канцлер ФРГ.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин выдвинул циничные условия для начала переговоров с Киевом. Украинцы бурно отреагировали на эти "условия мира" и отправили русского царя "за кораблем".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал цинические условия, которые в очередной раз выдвинул кремлевский диктатор Владимир Путин для начала переговоров с Киевом. Он призвал не доверять этим "предложениям", поскольку российский лидер не остановится в Украине.

Ранее сообщалось, что после решения Соединенных Штатов и европейских союзников позволить Украине атаковать по территории РФ их оружием диктатор РФ Владимир Путин взорвался потоком новых угроз, заявив, что может предоставить оружие определенным странам для нанесения ударов по западным целям, и снова стал размахивать своей ядерной дубинкой. .

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