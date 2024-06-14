'Он не остановится': Зеленский призвал не доверять 'предложениям' Путина по поводу завершения войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал циничные условия, которые в очередной раз выдвинул кремлевский диктатор Владимир Путин для начала переговоров с Киевом. Он призвал не доверять этим "предложениям", поскольку российский лидер не остановится на Украине.

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Такое заявление глава государства сделал в кулуарах саммита G7. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

Так, Путин размечтался, что для начала переговоров украинские войска должны полностью покинуть территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонскую и Запорожскую области.

Еще одним условием, по мнению российского лидера, есть нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Выступая в кулуарах саммита G7, Зеленский сказал, что, по его мнению, Путин не остановит свое военное наступление, даже если его требования о прекращении огня будут выполнены.

"Это ультиматумные послания, которые ничем не отличаются от посланий прошлого", – заявил украинский лидер.

"Он не остановится", – сказал Зеленский о Путине, проводя параллель с экспансионистскими стремлениями немецкого нацистского диктатора Адольфа Гитлера перед началом Второй мировой войны.

"Это то же самое, что делал Гитлер (...) Вот почему мы не должны доверять этим мессенджам", – добавил Зеленский.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин выдвинул цинические условия для начала переговоров с Киевом. Украинцы бурно отреагировали на эти "условия мира" и отправили российского царя "за кораблем".

Ранее сообщалось, что после решения Соединенных Штатов и европейских союзников позволить Украине атаковать по территории РФ их оружием, диктатор РФ Владимир Путин взорвался потоком новых угроз, заявив, что может предоставить оружие определенным странам для нанесения ударов по западным целям, и снова стал размахивать своей ядерной дубинкой.

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