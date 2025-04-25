Война закончится мгновенно, если... Интервью с Курносовой о планах и возможностях Кремля

В Кремле заявили, что война в Украине закончится "мгновенно", как только ВСУ выйдут из четырех украинских областей, которые РФ записала себе в конституцию, а также заверили, что Россия не имеет территориальных претензий к странам Европы. На самом же деле война закончится, как только оккупационные войска перестанут стрелять и покинут нашу страну. Что касается аппетитов Кремля в Европе, то они по-настоящему велики.

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Даже если вынести вопросы этики и справедливости по отношению к Украине за скобки, признание Крыма российским будет означать полное обрушение системы мировой безопасности. Скорее всего, президент США Дональд Трамп выйдет из мирных переговоров с перспективой возвращения, но уже в новом качестве. Состав переговорщиков существенно изменится. Их ядро составят Великобритания, Франция и Германия.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Дмитрий Песков заявил, что если бы Украина вывела свои войска из четырех областей, которые Кремль записал в свою конституцию, "война закончилась бы мгновенно". Верите ли вы в это? Какие, по вашему мнению, реальные аппетиты Кремля?

– Я могу сказать иначе: война закончилась бы мгновенно, если бы Россия перестала стрелять и вывела свои войска хотя бы на линию соприкосновения 24 февраля 2022 года.

Понятно, почему Кремль это озвучивает – потому что, видимо, они уже поняли, что то, на что они рассчитывали в лице Трампа, не получается. Поэтому выставляют какие-то дополнительные требования, надеясь продолжить шантаж Украины. Все последние обстрелы показывают, что их способ давления – шантаж и убийство мирных граждан – продолжает оставаться именно таким.

Но стоит отметить, что шантаж – это обычный способ так называемых дипломатических действий России еще со времен Советского Союза. Этим занимались многие советские руководители. Так что в этом смысле Путин не открывает Америку.

Что касается дальнейшего, то, конечно, они рассчитывают, что США перестанут помогать Украине. Но я думаю, что Европа прекрасно понимает, что аппетиты России – это не четыре области Украины плюс Крым, сколько бы Песков об этом не рассказывал.

На первом этапе это по меньшей мере контроль над всей Украиной, а дальше, напомню, Путин в своем так называемом "ультиматуме" предлагал войскам НАТО убираться на границы 1997 года. Соответственно, аппетиты Путина распространяются еще дальше – он хотел бы контролировать всю Восточную Европу, как в свое время это делал Советский Союз.

– В этом контексте хотела бы напомнить о еще одной цитате Пескова. Тот заверил, что у России нет территориальных претензий к странам Европы, в частности, к странам Балтии. По вашему мнению, почему подобные заявления – и о мгновенной остановке войны, и об отсутствии интереса к европейским странам – делаются именно сейчас? На какую аудиторию они ориентированы?

– Аудитория Кремля сейчас – Европа. Они пытаются убедить Европу в том, что со стороны России Европе ничего не угрожает, и таким образом она перестанет поддерживать Украину. Но все прекрасно помнят уроки истории. Все прекрасно понимают, что та система международной безопасности, которая была построена после Второй мировой войны, появилась не на пустом месте. Ее основа – невозможность передвигать границы с помощью силы – возникла после двух опустошительных мировых войн, которые происходили в первую очередь на территории Европы.

Поэтому даже если мы отставим в сторону интересы Украины, вопросы этики и просто согласимся с захватом чужой территории Россией, мы перечеркнем всю систему мировой безопасности.

– Считаете ли вы, что вопрос признания Крыма российским является ключевым для Кремля?

– Не думаю, что это ключевой вопрос. Он, конечно, важный. Но мне кажется, США неправильно оценивают реальные аппетиты Кремля. Стив Уиткофф поддался на какие-то очередные сказки, которые ему рассказал Владимир Путин.

Да, конечно, Кремль хотел бы, чтобы Крым был признан российским, но он также хочет снятия санкций, при этом сам ничего не делая.

Как мы знаем, в мире существует достаточно много непризнанных территорий, например, северный Кипр, который признает только Турция и никто больше. То, что Крым нельзя признать российским, – это о том, о чем я только что говорила. Как только Крым будет признан российским – это нарушит всю сложившуюся систему мировой безопасности.

– 29 апреля истекают первые сто дней президентства Трампа. Высказываются предположения о том, что он хотел бы добиться соглашения между Россией и Украиной к этой дате. Считаете ли вы, что если он этого не добьется – а похоже на то, что на самом деле не добьется, – он просто выйдет из этого процесса? Собственно, на это Трамп уже намекал. Как в таком случае будут меняться риторика и действия Кремля?

– Да, вероятность того, что Трамп откажется от участия в переговорах, высокая. Но я не думаю, что это будет отказ навсегда. Через какое-то время он вернется, но уже не в той роли, в которой выступает сейчас.

То, что происходило, когда Дональд Трамп взял на себя ведущую роль переговорщика в этом процессе, показало, что он совершенно не умеет этого делать, что его команда недостаточно профессиональна, чтобы вести настолько сложные переговоры.

Было достаточно странно все это видеть изначально. Вопрос ведь не только в одном Байдене, а в том, что многие пытались разговаривать с Путиным. Я напомню, что достаточно серьезные усилия предпринимал президент Макрон, но они не увенчались ровно ничем.

Но опять-таки попытки диктовать Европе свои условия при помощи шантажа – это не изобретение Путина. Они много раз предпринимались еще Советским Союзом. Не будем забывать: многие исследователи считают, что Сталин сам собирался напасть на Европу, но Гитлер его опередил. Давайте вспомним Карибский кризис и размещение советских ракет на Кубе. Давайте вспомним строительство Берлинской стены и нарушение таким образом Советским Союзом Потсдамского договора. Я уж не говорю про взрыв термоядерной бомбы на Новой земле.

Таким образом, мы видим, что шантаж – любимый метод дипломатии еще со времен Советского Союза. Так что в этом смысле Путин не оригинален.

Понятно, что он рассчитывал совершенно на другое. Вспоминая карибский кризис, мы увидим, что советские войска, которые были размещены на Кубе, были одеты либо в гражданскую одежду, либо в форму кубинских войск. Это фактически те же "зеленые человечки". И Донбасс – тоже не изобретение Путина. Это все старые советские лекала.

Поэтому думать о том, что умиротворение агрессора позволит всем жить спокойно, неправильно. Все прекрасно понимают, что если не дать Путину как следует по зубам, он не успокоится. К сожалению, я считаю, что война не закончится, пока Путин у власти. По-настоящему думать о мире можно будет только после того, как Путина не станет в кресле президента России.

Добиться прекращения огня вполне возможно, но переговорщики будут другие. Я думаю, что основными переговорщиками будут Великобритания, Франция и Германия. Возможно, к ним подключится Швеция и какой-то более широкий пул стран.

– Вы говорите о других переговорщиках после выхода США из этого процесса?

– Да. Переговоры не прекратятся, ведь так или иначе война продолжается, каждый день убивают мирных граждан – я уже не говорю о военных потерях. Поэтому никто не может смотреть на это бесконечно.

Что касается возможных посредников, то, в конце концов, у нас есть арабские страны, которые выступают посредниками в деле обмена пленными. Поэтому они вполне могут выступить посредниками и в новом раунде переговоров. Так что вполне можно обойтись и без Уиткоффа.