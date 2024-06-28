'Ситуация критически тяжелая': оккупанты бросают 'Шторм V' на штурмы Часова Яра и пытаются обойти его с флангов, – военные

Российские оккупационные войска бросают "Шторм V" на штурмы Часова Яра и пытаются обойти его с флангов. Украинские защитники заявляют о критически тяжелой ситуации.

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Об этом сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. "Часов Яр. Ситуация критически тяжелая", – говорится в сообщении.

Воины 24-го отдельного мотопехотного батальона имени короля Даниила вместе с другими подразделениями продолжают сдерживать наступление значительно превосходящих сил противника в условиях чрезвычайной сложности.

Отмечается, что оккупанты активно используют десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм V" для штурмов города, а также пытаются обойти позиции с флангов. Ресурсы оккупантов безграничны – за каждым уничтоженным врагом приходят новые и новые силы.

"Нам нужно больше огневых средств, больше дронов, больше вашей поддержки", – отметили военные.

Самые ожесточенные бои ведутся в районе канала Северский Донец – Донбасс. Враг беспощадно уничтожает город, используя огромное количество FPV-дронов и атакуя защитников города по всем возможным направлениям.

"Мы стоим, но в наших рядах тоже есть потери. Вечная слава погибшим солдатам, сержантам и офицерам. Отомстим. Битва за Часов Яр продолжается, бойцы ценой титанических усилий защищают город. Поддерживайте воинов", – резюмировали защитники.

Ранее сообщалось, что оккупационные российские войска продолжают наступление на севере Харьковщины, но благодаря действиям воинов Сил обороны не могут продвигаться вперед и несут большие потери. Пограничники, помогающие остановить наступление врага на Волчанском направлении, показали, как бьют россиян.

Напомним, о том, что российские военные заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске, российские пропагандисты начали кричать еще ориентировочно 15 июня. К тому времени, согласно сообщениям, с момента блокировки прошло уже два дня.