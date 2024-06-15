Российских военных заблокировали на Агрегатном заводе в Волчанске: пропагандистские СМИ бьют тревогу

Украинские защитники заблокировали на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области подразделения оккупантов. Россияне уже два дня тщетно пытаются помочь своим.

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На ситуацию пожаловались в Telegram пропагандистские СМИ. Вражеские подразделения на заводе находятся под постоянными ударами украинских авиабомб и артиллерии.

"По Волчанску, ситуация на Агрегатном заводе та же, часть наших ребят остается отрезанной на его территории, пробиться к ним не получается", – пишут пропагандисты.

Число раненых и ликвидированных захватчиков там растет. Подвоз медикаментов и запасов для них невозможен.

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