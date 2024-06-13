Пограничники феерически уничтожили позицию врага под Волчанском. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать живую силу и технику русской оккупационной армии на нашей земле. На Волчанском направлении пограничники разрушили позиции врага вместе с его пехотой.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, кафиров уничтожили пограничники Донецкого отряда при поддержке аэроразведки. Позицию, служившую укрытием живой силе противника, полностью разрушили минометным огнем.

Донецкий пограничный отряд был сформирован еще в 1993 году. С начала войны этот пограничный отряд выполняет служебно-боевые задания вдоль линии столкновения в пределах Донецкой области.

Общая протяженность участка ответственности отряда составляет 193 км. Из них (105 км по линии столкновения, сухопутный участок 64 км, речной участок в 41 км, по береговой полосе – 88 км, по морю – 81,6 км).

В июле 2022 года этот пограничный отряд Государственной пограничной службы указом президента Украины Владимира Зеленского был отмечен почетным знаком "За мужество и отвагу".

Как сообщал OBOZ.UA, иногда кафиры упрощают работу для ВСУ и самоликвидируются. К сожалению, это происходит не так часто. Как карма догнала оккупанта, смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники с помощью FPV-дрона уничтожали разведывательный беспилотник "Zala" российских оккупантов. Этот дрон противника пытался осуществить разведку местности на Юге.

Также защитники Украины показали, как был сбит очередной российский Су-25. Он опрометчиво залетел в полосу ответственности воинов 110 бригады, за что немедленно и поплатился.