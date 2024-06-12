Упал в поле: пограничники FPV-дроном уничтожили вражеский разведывательный БПЛА Zala. Видео

Украинские пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили разведывательный беспилотник Zala российских оккупантов. Этот дрон противника пытался осуществить разведку местности на Юге.

Однако, потеряв свое крыло, БпЛА упал в поле. Соответствующее видео было показано в ГПСУ.

10 июня, вечером, пограничники Одесского отряда обнаружили беспилотный летательный аппарат типа Zala, который осуществлял разведывательную операцию на Юге Украины.

Пограничники оперативно отреагировали на опасность. Используя FPV-дрон, они быстро определили местонахождение и направление движения русского дрона типа "крыло" и искусно ликвидировали его в воздухе.

Благодаря высокому профессионализму и быстрой реакции операторов ударных дронов, вражеский объект был уничтожен, что позволило предотвратить возможные последствия его действий. В результате беспилотник потерял свое крыло и упал в поле, не выполнив своей миссии.

"Пограничники – неотделимая составляющая Сил обороны Украины, и всегда готова днем и ночью. Уничтожаем враждебные цели и приближаем нашу Победу!" – добавили в ГПСУ.

Напомним, накануне, 11 июня, защитники Украины показали ущерб очередному российскому Су-25. Он опрометчиво залетел в полосу ответственности воинов 110 бригады, за что немедленно и поплатился.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили в Луганской области вражеский ЗРК "Панцирь". По нему отработал HIMARS.