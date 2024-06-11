Отработал HIMARS: ВСУ уничтожили на Луганщине вражеский ЗРК "Панцирь". Видео

На временно оккупированной части Луганской области "бавовна" полностью уничтожила российский зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 "Панцирь-С1". По информации сети, вражескую технику ПВО поразила украинская реактивная система залпового огня HIMARS, переданная США.

Успешная атака была совершена 10 июня. На следующий день Telegram-канал "Досье Шпиона" поделился видео последствий прилета. Кадры объективного контроля снял, судя по всему, военнослужащий ВС РФ.

Этот "Панцирь" принадлежал подразделению вражеской 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения.

На ролике видно, что техника противника после "знакомства" с HIMARS загорелась.

Предварительно, двое членов экипажа ликвидированы, еще один получил серьезные ранения.

Указанным ЗРПК управляли:

– Бариев Денис Андреевич, старший лейтенант, командир, тяжелый "трехсотый";

– Герций Андрей Анатольевич, старший сержант, оператор, "двухсотый";

– Гусаров Игорь Валерьевич, старший сержант, механик-водитель, "двухсотый".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 10 июня наши защитники обезвредили 1100 российских оккупантов, а также уничтожили и подбили еще 200 единиц вооружения и военной техники ВС РФ.

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