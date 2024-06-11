Минус самолет, 32 ББМ и 1100 оккупантов: Генштаб озвучил потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки обезвредили в боях 1100 российских оккупантов. Так, общее количество "демилитаризованной" на нашей земле живой силы армии страны-агрессора составляет 520 850.

Накануне защитники также уничтожили 200 единиц вооружения и военной техники ВС РФ, в том числе сбили очередной самолет. Обновленные по состоянию на 11 июня данные о потерях врага озвучил Генеральный штаб ВСУ.

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