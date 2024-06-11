Генштаб: ВСУ дали отпор попыткам врага продвинуться, на Покровском направлении сбили российский самолет

В понедельник, 10 июня, на фронте в Украине произошло 81 боевое столкновение – ситуация на поле боя остается напряженной, однако контролируемой. На Покровском направлении, которое остается самым горячим на передовой, Силы обороны сбили самолет Су-25 российских оккупационных войск.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 22:00. Как отмечается, украинские военные дают отпор попыткам войск РФ продвинуться в глубину Украины, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

В течение дня Силы обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава противника, семь средств ПВО, одно подразделение артиллерии и радиолокационную станцию.

Оккупанты нанесли по территории Украины два ракетных с применением пяти ракет и 45 авиационных ударов с применением 64 КАБ, задействовали 486 дронов-камикадзе. Также враг совершил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

На Харьковском направлении враг безуспешно пытался атаковать в районах Волчанска и Глубокого. ВСУ продолжают проводить мероприятия по усилению оборонных позиций и рубежей.

По предварительным подсчетам, потери РФ на этом участке фронта составили 64 оккупанта погибшими и ранеными. Также уничтожены один танк, семь автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены два танка, боевая бронированная машина, три артиллерийских системы и четыре автомобиля. Также поражены 15 блиндажей и склад боеприпасов врага.

На Купянском направлении враг пытался оттеснить подразделения Сил обороны с позиций в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Успеха не имел. Потери позиций и территорий не допущены.

На Лиманском направлении произошло 12 боестолкновений – оккупанты пытались продвинуться в районах Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса. Все атаки успешно отражены.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Четыре штурмовых действия в районах Спирного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского для врага завершились неудачей.

На Краматорском направлении агрессор семь раз пытался атаковать подразделения ВСУ в районах Нового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Шесть попыток врага прорвать наши рубежи успеха не имели. Ситуация напряженная. Продолжается сражение в районе Нового.

На Покровском направлении враг 21 раз пытался вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Евгенивки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки. 19 вражеских атак отбиты. Еще два боестолкновения продолжаются недалеко от Новоалександровки и Новопокровского.

Предварительные потери агрессора на этом направлении составили 198 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены самолет СУ-25, один танк, боевая бронированная машина, пушка и четыре автомобиля.

На Кураховском направлении ситуация остается напряженной. С начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 17. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Константиновка и Парасковеевка. 14 вражеских атак успешно отбиты. Продолжаются бои в районе Красногоровки.

На Времивском направлении захватчики пытались идти вперед у Водяного и Старомайорского. Штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении оккупанты совершили одно безуспешное штурмовое действие в районе населенного пункта Копани.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага в районе севернее Крынок. Потери позиций не допущены.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе рассказали о последствиях удара по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области РФ. Во время этой атаки "средствами украинского производства" страна-агрессор потеряла 1,5 млн тонн нефти.

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