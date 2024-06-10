РФ потеряла 1,5 млн тонн нефти: в Генштабе рассказали о последствиях удара по Ростовской области

В ночь на четверг, 6 июня, в Ростовской области России прогремела серия взрывов. После этого возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

Сегодня, 10 июня, в Генштабе рассказали о последствиях этого удара. Отмечается, что во время этой атаки "средствами украинского производства" страна-агрессор потеряла 1,5 млн тонн нефти.

"Силы обороны Украины продолжают методически уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль Российской Федерации… Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно усложняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны", – информируют в Генштабе.

По данным разведки, в результате огневого поражения в ночь на 6 июня захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 млн долларов США.

Новошахтинский завод нефтепродуктов – единственный нефтеперерабатывающий завод, работающий в Ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судебного и дизельного горючего, прямогонного бензина. Предприятие было введено в эксплуатацию в 2009 году.

Напомним, в ночь на четверг, 6 июня, в Ростовской области России прогремела серия взрывов. После этого возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Кроме того, в РФ подтвердили, что пожар также возник и на одной из нефтебаз в Белгородской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 мая ВМС в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны поразили нефтяные терминалы в Краснодарском крае РФ. Один из них расположен в порту "Кавказ", где также была выведена из строя паромная переправа. По этим объектам избивали украинский береговой комплекс "Нептун" и ударные дроны.

Также Силы обороны разбили российскую батарею противовоздушной обороны С-300/400 в Белгородской области. В частности, были уничтожены две пусковые установки и поврежден командный пункт.

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