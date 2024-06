Силы обороны поразили вражескую батарею С-300/400 под Белгородом: в ISW указали на знаковость удара. Фото и видео

Украинские Силы обороны 1 или 2 июня разгромили российскую батарею противовоздушной обороны С-300/400 в Белгородской области РФ. Пропагандисты сразу заявили, что по технике нанесли удары с помощью американской реактивной артиллерийской системы M142 HIMARS.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики отметили, что в воображении россиян любой украинский удар по законным военным целям врага будет "ударом Хаймарса".

В сводке ссылаются на геолокационные снимки горящей российской техники, опубликованные в соцсетях 3 июня. На них видны две уничтоженные пусковые установки и поврежденный командный пункт российской системы ПВО С-300/400. Отмечается, что поражение произошло на поле к востоку от Киселева (к северу от Белгорода).

Российские источники широко предполагают, что ВСУ использовали для удара предоставленные США системы HIMARS. Но украинские официальные лица пока не прокомментировали эту "бавовну" на территории РФ.

По словам аналитиков, российская С-300/400 была расположена примерно в 60 км от нынешней линии фронта на севере Харьковской области и более чем в 80 км от самого Харькова.

"Это в пределах досягаемости HIMARS, но превышает дальность действия других систем РСЗО, которые, как сообщается, используют украинские силы, чтобы быть по Белгородской области РФ", – говорят в ISW.

Там также подчеркнули, что в последнее время пропагандисты все чаще утверждают, якобы Силы обороны Украины используют HIMARS для ударов по Белгородской области РФ. Они делают такие выводы, поскольку США частично сняли ограничения на способность Украины использовать предоставленное Западом оружие для нанесения ударов по военным объектам в приграничных районах России с Харьковской областью.

"Но российские источники, скорее всего, продолжат характеризовать любой успешный удар в Белгородской области как удар HIMARS, независимо от используемой системы", – указали эксперты ISW.

Украинские аналитики предположили, что комплекс был развернут вблизи Белгорода и должен был сбивать большие украинские воздушные цели. Поэтому его уничтожение ослабляет российские возможности по противовоздушной обороне, что позволит ВСУ эффективнее поражать вражеские объекты.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 53-й ОМБр, подразделений "Малибу" и "Крылья в ад" 103-й ОБр ТрО разгромили колонну из 18 грузовиков оккупантов в Курской области РФ. По ней отработали FPV-дронами: некоторые вражеские машины "убежали", остальные были уничтожены.

