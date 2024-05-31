Не только защита Харькова: в Совете нацбезопасности США уточнили разрешение на удары их оружием по РФ

В США уточнили разрешение Украине наносить удары по территории государства-террориста России. Речь идет не только об областях, соседствующих с Харьковщиной, а о всей протяженности государственной границы, откуда могут атаковать оккупанты.

Об этом сообщает "Голос Америки". Корреспондентка издания в Белом доме Юлия Ярмоленко спросила у представителя Совета нацбезопасности США Майкла Карпентера, касается ли разрешение только Харьковщины, или и других регионов государства – как Сумщина.

"Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться. Да – через границу против атак РФ, которые оттуда поступают", – отметил американский чиновник.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон не возражает против использования американских вооружений для ударов по России. Изменения в установленных ранее ограничениях утвердил президент США Джо Байден, толчком для этого стало российское наступление на севере Харьковской области.

До сих пор украинские воины не могли бить по объектам на территории РФ западным оружием, но теперь будут иметь право наносить удары по граничащем с Харьковщиной пограничье. Не исключено, что в будущем текущие ограничения будут снова корректироваться в соответствии с ситуацией на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA:

– The New York Times сообщило, что президент США Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить ограниченные удары внутри России с использованием оружия американского производства. Американские чиновники ожидают, что первые атаки по территории РФ могут начаться в течение нескольких часов или дней.

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает на праве Украины избивать по военным объектам на территории России. Он отметил, что все больше государств позволяют наносить удары именно западным вооружениям, но не стал вдаваться в детали того, какие условия выдвигают Киеву.

– В Офисе президента Украины подтвердили, что США разрешили удары по территории страны-агрессора РФ переданным оружием. В то же время разрешение дано с определенными ограничениями.

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