Защитники Украины разгромили колонну из 18 грузовиков в Курской области. Видео

Украинские защитники в очередной раз нанесли урон российским оккупационным войскам на их же территории. В этот раз наши воины разгромили колонну из 18 грузовиков в Курской области.

Соответствующее видео опубликовал Сергей Стерненко. Он отметил, что недавно неподалеку от нашей государственной границы, на границе с Сумщиной, произошло странное событие – российская колонна грузовых автомобилей неожиданно уехала в поле.

"Без цели, потому что у русских вояк-камикадзе есть только один путь. Путь к смерти", – отметил Стерненко.

Воины 53-й механизированной бригады подразделений "Малибу" и "Крылья в ад" 103-й ОБРТРО разгромили эту колонну. Некоторая техника сбежала, остальные были уничтожены. Работали по вражеской технике FPV-дронами.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал, что в течение 2 июня украинские воины проредили ряды оккупационной армии РФ на 1270 военнослужащих.

В мае 2024 года Вооруженные силы Украины уничтожили рекордное количество артсистем оккупационных войск РФ – 1160 единиц. Кроме того, в прошлом месяце защитники сбили девять самолетов противника.

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