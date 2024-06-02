В мае ВСУ уничтожили рекордное количество артсистем врага: статистика Минобороны

Украинские воины продолжают превращать российское оружие в металлолом. В мае 2024 года Вооруженные силы Украины уничтожили рекордное количество артсистем врага.

Об этом свидетельствует статистика министерства обороны, опубликованная в X(Twitter). Кроме того, в прошлом месяце ВСУ уничтожили 9 самолетов страны-агрессора.

"В мае было уничтожено 1160 российских артиллерийских систем. Это самые большие потери артиллерии за два года войны. А украинские воины продолжают превращать российское оружие в металлолом", – говорится в публикации Минобороны.

Также в мае российская армия потеряла 38940 своих солдат на войне против Украины. Это самый большой показатель месячных потерь окупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кроме того, за май российская армия потеряла 9 истребителей и 860 бронетранспортеров.

Напомним, что накануне, 31 мая, украинские воины отменяли 1130 российских кафиров. Также были уничтожены 44 вражеских артсистемы, 12 танков и более сотни единиц автомобильной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы Службы безопасности Украины ежедневно продолжают наносить урон российским захватчикам. Только за прошедшую неделю бойцы поразили 10 вражеских танков, 16 боевых бронированных машин, а также 19 артиллерийских систем и РСЗО.

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