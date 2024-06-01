РФ потеряла 1130 окупантов, 12 танков и 44 артсистемы за сутки: озвучены потери врага

Накануне, 31 мая, украинские воины отминусовали 1130 российских оккупантов. Уничтожены также 44 вражеских артсистемы, 12 танков и более сотни единиц автомобильной техники.

В общей сложности враг потерял 217 единиц военной техники и вооружений. Данные по поводу потерь войск РФ на утро 1 июня сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне на линии фронта украинские воины отменяли 1130 российских оккупантов. Следовательно, потери врага в живой силе к утру 1 июня достигли 508 780 человек.

Активно уничтожали защитники и военную технику и вооружение.

Так, захватчики накануне потеряли 12 танков (всего потери этого вида техники составили уже 7740 единиц), 12 боевых бронированных машин (14947), 44 артиллерийские системы (13184).

Потерь в РСЗО (1088), средствах ПВО (815), самолетах (357) и вертолетах (326), а также кораблях/катерах (27) враг 31 мая не понес.

В то же время БПЛА оперативно-тактического уровня россияне за сутки потеряли 30 (в общей сложности 10617), ликвидирована также одна крылатая ракета (всего 2230).

Автомобильной техники российских войск накануне уничтожена 101 единица (18 006), специальной – 17 единиц (2 181).

Напомним, накануне стало известно, что дроны СБУ поразили в Крыму РЛС "Небо СВУ". Цена этой системы достигает $100 млн, однако самое главное – что теперь российская ПВО на значительном участке фронта "ослепла".

Еще одну радиолокационную станцию "Небо" ВСУ поразили в Луганске. Об этом сообщили СМИ.