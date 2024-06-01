ВСУ поразили вражескую радиолокационную станцию 'Небо' не только в Крыму, но и в Луганске – СМИ

Атакой на военный аэродром во временно захваченном Россией Луганске 28 мая Силы обороны Украины, вероятно, поразили составляющие мобильного радиолокационного комплекса 55Ж6М "Небо-М" оккупантов. Такая же РЛС была поражена и на территории Крыма 30 мая.

Об этом пишет издание "Донбасс Реалии", а также OSINT-сообщество "Кіберборошно". В Луганске, вероятно были повреждены РЛМ-М радар та РЛМ-Д радар.

К такому выводу авторы пришли, проанализировав видео из аэродрома летного училища в Луганске, где был зафиксирован прилет. Также они проанализировали спутниковые снимки уже после удара.

"На спутниковых снимках уже после удара они нашли элементы комплекса "Небо", которые стояли на аэродроме и в начале мая. Это два радара: один стоит в северной части сгоревшего поля, а второй – в южной. Командная машина стоит посередине, этот участок не выгорел, судя по снимкам", – говорится в сообщении.

Также на снимках специалисты обнаружили ангары необычное формы, вероятно, для машин из РЛС.

Ранее OBOZ.UA с ссылкой на источники писал, что в ночь на 30 мая воины Службы безопасности Украины поразили дронами российскую РЛС "Небо СВУ" в Крыму. Она контролировала участок фронта в 380 км и обеспечивала защиту вражеских объектов на полуострове.

Стоимость этой РЛС составляет 100 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 27 мая в Луганске раздались мощные взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Позже стало известно, что взрывы были в районе "инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов" и рядом с авиационным ремонтным заводом.