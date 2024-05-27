В Луганске раздались взрывы: поражено учебное заведение военной авиации оккупантов. Фото и видео

Во временно захваченном войсками России Луганске вечером в понедельник, 27 мая, прогремели взрывы. В сети пишут про прилет по объекту российских оккупационных войск. По предварительным данным, речь идет про Луганское высшее военное авиационное училище штурманов.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на месте прилета начался сильный пожар. Его видно со многих районов города.

Пропагандистские каналы в Telegram подтвердили взрывы в Луганске и признали, что есть прилет.

"Луганск, вероятно прилет. Видно возгорание. Сильный пожар наблюдается из разных районов. Экстренные службы на месте происшествия", – заявили на одном из каналов.

Российские "военкоры" пожаловались на атаку по Луганску РСЗО HIMARS, а некоторое даже заныли о якобы прилете ракет ATACMS. При этом они выдали, что "часть ракет была сбита".

В местных чатах жители Луганска писали, что прилет якобы был в районе высшего авиационного училища. Достоверных данных на счет этого пока нет.

"В Луганске прилетело в корпус "Высшего военного авиационного училища штурманов". По всей видимости, там размещался личный состав и трупов будет много", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Белгороде и рядом с городом в ночь на 26 мая были слышны взрывы, после которых в городе вспыхнули пожары. Также местные жители массово жаловались на нарушение связи.