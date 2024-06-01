Превратили в металлолом: в СБУ показали уничтоженную вражескую технику за последнюю неделю. Видео

Спецназначители Службы безопасности Украины ежедневно продолжают наносить потери российским захватчикам. Только за прошедшую неделю бойцы поразили 10 вражеских танков, 16 боевых бронированных машин, а также 19 артиллерийских систем и РСЗО.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. По технике и вооружению противника они били ударными дронами и другими огневыми средствами.

Помимо вышеперечисленного, войска РФ за неделю потеряли пять систем противовоздушной обороны, 13 антенн связи и две автоматические системы наблюдения.

Также стараниями бойцов СБУ у россиян стало меньше на 167 автомобилей, два БПЛА и одну лодку.

Кроме того, наши защитники поразили 81 вражескую позицию и укрепление и пять складов с боеприпасами оккупантов. Вместе с ними были ликвидированы и 239 захватчиков.

"Воины СБУ на поле боя превращают российскую технику в металлолом", – отметили в СБУ и призвали всех желающих присоединяться к команде ЦСО "А" и становиться операторами ударных дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 мая украинские воины отменяли 1130 российских оккупантов. Также были уничтожены 44 вражеских артсистемы, 12 танков и более сотни единиц автомобильной техники.

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