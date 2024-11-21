Началась Третья мировая война: Залужный встревожил заявлением и указал на вызовы, стоящие перед Украиной

Третья мировая война началась в Украине в 2024 году, заявил посол нашей страны в Великобритании Валерий Залужный. Бывший главнокомандующий Вооруженных сил указал на то, что Россию в ее полномасштабной агрессии поддерживают Северная Корея, Иран, Китай.

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Своим мнением дипломат поделился во время выступления на церемонии награждения УП-100. "Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война", – сказал он.

Залужный объяснил: перед нами теперь стоит не только РФ. "Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "Шахеды". Уже в Украину летят ракеты именно северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют. В Украине подрываются китайские снаряды, в ракетах российских применяются китайские детали", – перечислил посол и военный.

Эти факты и дают основание говорить о мировой войне. Мир должен готовиться к этому, а реакция союзников должна быть более решительной.

Далее цитируем:

"То, чего так долго ожидали – оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс (не только Украине, но и всему миру), чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы.

Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве.

Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать – она началась".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В аналитическом центре Chatham House в Лондоне Залужный заявил, что Киеву нужно вступить в НАТО и альтернативы этому нет. Наша страна должна получить гарантии мира и безопасности на следующие 100 лет.

– Также Залужный сказал, что выйти из состояния "затяжной" войны с Российской Федерацией сегодня "почти невозможно". И это следствие отношения к войне стран НАТО, партнеров Украины.

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