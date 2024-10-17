"Коллективный Запад не верил в Украину": Залужный раскритиковал союзников за промедление с поставками оружия

Причина того, что происходит сегодня в Украине, – это закономерные последствия нежелания коллективного Запада влиять на глобальную систему безопасности. Запад не верил в Украину, продолжал бояться кремлевского диктатора Владимира Путина и эскалации, из-за чего наши Силы обороны не смогли разгромить оккупантов контрнаступлением 2023 года и сейчас страна находится в состоянии затяжной войны.

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Об этом заявил Валерий Залужный, чрезвычайный и полномочный украинский посол в Великобритании и Северной Ирландии. Он выступил в Королевском институте международных отношений Chatham House с довольно резкой и, как сказал он, честной речью.

Москва, пользуясь слабостью западного мира и непосредственно США, в 2008 году начала расширение "пространства безопасности", а в 2014-м – развязала войну против Украины. В конце концов она стала самой кровавой войной XXI века в центре Европы.

"Уже сегодня, чтобы Запад продолжал бояться дальше, Путин говорит то о красных линиях, то о ядерном оружии, а западные политики все чаще, находясь в заложниках своих избирателей, читают молитву о необходимости избегания эскалации. Это снова – только факт действительности. Но ограничится ли эта война именно аппетитами Путина, только Украиной? На это уже должны дать ответ как раз западные политики. Своим избирателям", – сказал Залужный.

Партнеры давали Украине сначала три часа, потом – трое суток. Затем пришли на помощь, но, опасаясь ядерной войны или эскалации, не обеспечили ВСУ необходимым количеством оружия.

"Поэтому мы не смогли достичь в 2023 году каких-либо значительных успехов в разгроме России и вошли в состояние затяжной войны, выход из которой уже сегодня кажется невозможным", – раскритиковал союзников бывший главком ВСУ.

В конце своей речи он подытожил, что хочет, чтобы "мы, человечество, в чьих руках судьба XXI века, были умны и помнили свое прошлое, чтобы не пережить его в будущем".

Выступление Валерия Залужного (на английском языке):

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара омтетил: мышление государств НАТО в аспекте военной угрозы со стороны РФ меняется очень медленно. По его мнению, большинство европейских стран имеют пацифистские настроения общества, поэтому политики вынуждены балансировать, чтобы не потерять власть.

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