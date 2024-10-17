'Европа сейчас не в лучшем состоянии': Хара объяснил, почему мышление Запада по отношению к России меняется слишком медленно

Мышление стран НАТО в аспекте военной угрозы со стороны России меняется очень медленно. Большинство европейских стран имеют пацифистские настроения общества, поэтому политики вынуждены балансировать, чтобы не потерять власть.

Видео дня

Однако мягкая стратегия сдерживания России не работает. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA рассказал эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По его словам, годы войны в Украине показали, насколько несуразны столь мягкие подходы в отношении РФ. Эксперт подчеркнул, что пытаться посылать неагрессивный сигнал Москве неправильно и неэффективно.

Также Хара подчеркнул, что, когда в 2014 году страна-агрессор аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, только страны Балтии, Польша, Румыния и Британия осознали опасность ситуации. Другие страны проснулись лишь после полномасштабного вторжения в 2022 году.

При этом эксперт уверен, что на Западе ясно осознают, что Украина покупает время для европейцев, чтобы подготовиться к нападению россиян. Поэтому некоторые страны ЕС начали мобилизовать свои силы. Хара добавил, что на будущем Саммите мира участники будут рассуждать, что они будут делать, если, например, кандидат в президенты США Дональд Трамп победит и уменьшит обязательства Штатов в рамках НАТО на европейском континенте.

"В Альянсе должны подумать, как ядерными средствами сдерживать Россию, ведь на территории Европы только Британия и Франция владеют собственным ядерным оружием. Прежде всего, это проблема для Франции. Ибо если Британия готова применять ядерное оружие для того, чтобы защищать своих союзников по НАТО в Европе, то у французов есть собственная отдельная доктрина ядерного сдерживания, которую им нужно будет переосмысливать, чтобы этот "ядерный зонтик" раскрыли и над другими странами", – отметил Хара.

Также эксперт подчеркнул, что результаты войны в Украине сильно повлияют на архитектуру европейской безопасности. Поэтому европейские партнеры хотят помочь Украине, однако далеко не все делают максимум возможного из того, что могут.

"Почему все эти изменения происходят все еще медленно? Самое главное – это реакция общества, например пацифистские настроения, которые довольно сильно царят в Европе уже длительное время. Правительства стран ЕС должны балансировать, иначе они могут потерять власть". Второй фактор – экономический. Европа сейчас находится в не лучшем состоянии. Третий момент – это то, что европейцы расслабились с 91 года и фактически сократили свои армии, количество вооружения и главное – опорный ВПК. Для того чтобы наверстать потерянное, нужны инвестиции и некоторое время", – заявил эксперт.

Напомним, руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия будет способна атаковать территорию стран-членов НАТО. Это может произойти в течение ближайших шести лет до 2030 года.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников не подвергаться страху ядерных угроз диктатора России Владимира Путина. Он подчеркнул, что НАТО является мощным альянсом, готовым дать отпор любым угрозам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!