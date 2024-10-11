'Не надо бояться ядерного бряцания': генсек НАТО призвал игнорировать угрозы Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников не подвергаться страху ядерных угроз президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул, что НАТО является мощным альянсом, готовым дать отпор любым угрозам.

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Об этом он сказал в интервью Sky News. Рютте отметил, что предстоящие ежегодные ядерные учения стран-членов НАТО, которые начнутся на следующей неделе, пошлют четкий сигнал врагам.

"НАТО сильный. Мы можем противостоять любому противнику. У нас есть все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность и защищенность НАТО и то, что мы можем дать отпор любой угрозе. И нас никогда не запугивает кто-либо вне НАТО, кто будет пытаться нам угрожать. Так что это бесполезное дело, лучше бы он (Путин – ред.) это прекратил", – заявил Рютте.

На вопрос о том, должны ли союзники прислушиваться к угрозам России, Рютте ответил: "Нет, не должны, и они не прислушиваются".

Он также отметил важность продолжения поддержки Украины, чтобы президент Владимир Зеленский имел сильную позицию для возможных переговоров в будущем.

Отвечая на критику по поводу того, что некоторые союзники, такие как Великобритания и США, еще не предоставили Украине разрешения на использование своих дальнобойных вооружений против целей на территории России, Рютте сказал, что "одна система вооружений не изменит исход войны". Основным приоритетом остается продление военной помощи и развитие производственных мощностей в Украине.

"Чтобы быть абсолютно ясным, главный вопрос здесь состоит в том, чтобы военная помощь продолжала поступать в Украину, чтобы мы наращивали также промышленное производство в Украине, помогали им с этой массивной логистикой. Одна система вооружений не изменит исход войны", – сказал генсек НАТО.

Напомним, ранее Рютте заявил, что разрешение Украины на использование дальнобойного оружия по целям на территории России зависит от конкретных стран-союзников. Однако для этого есть все юридические основания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Запад должен обеспечить Украину большим количеством оружия перед полномасштабным вторжением России и скорее предоставлять необходимое вооружение, когда началась большая война. Это дало бы большое преимущество украинской армии.

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