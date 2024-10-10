'Есть все юридические основания': Рютте объяснил позицию НАТО по разрешению Украины на удары вглубь территории РФ

Разрешение Украины на использование дальнобойного оружия по целях на территории России зависит от конкретных стран-союзников. Однако для этого есть все юридические основания.

Об этом заявил в комментарии журналистам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он отметил, что вопрос использования предоставленного Украине оружия остается делом отдельных союзников.

"Юридически это возможно, потому что юридически Украина имеет право использовать свое оружие, если оно может поражать цели в России, если эти цели представляют угрозу Украине. Но будут ли это делать отдельные союзники, в конце концов, всегда зависит от них", – сказал Рютте.

Генеральный секретарь НАТО сообщил, что этот вопрос обсуждался во время трехсторонней встречи с участием его, президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Мы сегодня это обсуждали. Но, в конце концов, это зависит от отдельных союзников", – повторил Рютте.

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Разрешение на удары по России с использованием дальнобойного оружия является одним из главных вопросов помощи Украине со стороны США. Украина неоднократно обращалась с такой просьбой, чтобы иметь возможность атаковать стратегические объекты противника, однако до сих пор не получила одобрения.

Напомним, что в четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Украинский лидер встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее сообщалось, что американский генерал-лейтенант Дуглас Лют, ранее бывший послом США в НАТО, призвал Вашингтон поставить в приоритет передачу Украине дальнобойного оружия. Так было сделано с ракетами для систем противовоздушной обороны. Тогда потребности других государств-членов НАТО были на время отложены.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Запад должен был обеспечить Украину большим количеством оружия перед полномасштабным вторжением России и скорее предоставлять необходимое вооружение, когда началась большая война. Это дало бы большое преимущество украинской армии.

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