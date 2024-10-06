Экс-посол США в НАТО призвал дать Украине приоритетность в поставке дальнобойного оружия

Американский генерал-лейтенант Дуглас Лют, который ранее был послом США в НАТО, призвал Вашингтон поставить в приоритет передачу Украине дальнобойного оружия. Так было сделано с ракетами для систем противовоздушной обороны.

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Тогда потребности других государств-членов НАТО были на некоторое время отложены. Об этом он сказал в интервью Голосу Америки в воскресенье, 6 октября.

Также генерал Лют призвал Соединенные Штаты снять ограничения на использование Украиной полученного от западных партнеров вооружения и не откладывать поставки из-за будущих потребностей США.

Он прокомментировал визит в Киев нового генерального секретаря Североатлантического Альянса Марка Рютте в первые дни в должности, назвав его "хорошим знаком".

"Показательно, что новый генеральный секретарь НАТО первым посетил Зеленского в Киеве – это очень хороший знак. В то же время он четко дал понять, что предоставление вооружения, будь то противотанковые системы Javelin, танки Bradly, F-16, ATACMS – принимаются на национальном уровне. Это не решение НАТО. Вообще не существует такого понятия как оружие НАТО. Это все вооружение разных стран", – сказал Лют.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Запад должен был обеспечить Украину большим количеством оружия перед полномасштабным вторжением России и скорее предоставлять необходимое вооружение, когда началась большая война. Это дало бы большое преимущество украинской армии.

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