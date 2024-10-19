Залужный: Украина должна получить гарантии безопасности на следующие 100 лет

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что нашей стране необходимо вступить в НАТО и альтернативы нет. Украина должна получить гарантии мира и безопасности на следующие 100 лет.

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Об этом военный и дипломат сказал, выступая в аналитическом центре Chatham House в Лондоне. Залужный уверен: благодаря уже приобретенному на поле боя опыту Украина "как никто другой может усилить НАТО".

А опыт есть. В отличие от Беларуси и Грузии, потерявших независимость почти бескровно, Украина "уже 10 лет с оружием в руках борется именно за свою независимость".

Гарантии безопасности нужны не только нынешним украинцам и их детям – они должны быть на много поколений вперед.

"Мы должны быть уверены, что хотя бы 100 лет на Украину никто не нападет. Я поддерживаю то, что сказал президент Украины на этот счет. Украине просто нужно вступить в НАТО", – подчеркнул Залужный.

Он добавляет, что "на данный момент альтернативы НАТО для Украины нет". Тем более что Украина может стать инициатором изменений в Альянсе, который должен восстановить свой собственный военный потенциал, потому что война, ее формы меняются.

"Есть спорный вопрос о военных возможностях НАТО, но альтернативы НАТО нет. Еще нам нужно чувство неограниченных возможностей развития для Украины", – пояснил бывший командующий ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Залужный отметил, что выйти из состояния "затяжной" войны с Россией сегодня "почти невозможно". И это следствие отношения стран НАТО, партнеров Украины к войне.

"Коллективный Запад не верил в Украину. Даже придя на помощь Украине, Запад, боясь ядерной войны или эскалации, не обеспечил Украину необходимым количеством оружия. Поэтому мы не смогли достичь в 2023-м году каких-то значимых успехов в разгроме России и вошли в состояние затяжной войны", – подчеркнул экскомандующий ВСУ.

Залужный добавил, что это его личная точка зрения.

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