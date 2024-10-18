'Разве что надо будет спасать Европу': Залужный прокомментировал вероятность мобилизации женщин в армию

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предполагает, что в ряды ВСУ придется мобилизовывать и женщин. Но только при одном условии.

Видео дня

Об этом он сказал в аналитическом центре Chatham House в Лондоне. Экс-главком ВСУ отметил, что мобилизовывать в ряды ВСУ женщин Украина будет только в случае третьей мировой войны и необходимости защиты Европы. Однако он надеется, что до мировой войны не дойдет.

"Если нам необходимо будет мобилизовать женщин, чтобы уберечь Европу от войны, мы наверняка сделаем это. Но я думаю, мы можем предотвратить это – полномасштабную войну в Европе, которая началась в 1939 году. Но предотвратить можно и другими путями, не призывая украинских женщин" , – заявил Залужный.

При этом бывший главком ВСУ Залужный отметил, что выйти из состояния "затяжной" войны с Россией "почти невозможно", и это следствие отношения партнеров Украины к войне.

"Коллективный Запад не верил в Украину. Даже придя на помощь Украине, Запад, боясь ядерной войны или эскалации, не обеспечил Украину необходимым количеством оружия. Поэтому мы не смогли достичь в 23-м году каких-либо значимых успехов в разгроме России и вошли в состояние затяжной войны", – подчеркнул экскомандующий ВСУ.

Залужный уточнил, что это его личная точка зрения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Валерий Залужный показал из Лондона совместное фото с женой Еленой. Эксголовком был одет в футболку одесского бренда Bulletproof Gang с пророческими надписями и рисунком, изображавшим мечту каждого украинца.

Также ранее Залужный щемко поздравил жену с днем рождения и умилял сеть. В браке пара уже более 20 лет, но, несмотря на такую солидную цифру, все еще лелеет романтику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!