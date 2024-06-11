'Такое впечатление, что у них в летчики идут суицидники': защитники Украины показали сбивание российского Су-25. Видео

Воины-зенитчики 110-й ОМБр уничтожили еще один Су-25 врага. Это произошло на Покровском направлении.

Вражеский штурмовик залетел в полосу ответственности бригады, за что немедленно поплатился. Подробности сообщили в 110-й бригаде им. Марка Безручко.

"Пилоту недостраны хватило наглости залететь в зону ответственности нашей бригады. Времени на то, чтобы пожалеть о своем неразумном поступке, у него было немного – от момента пуска ракеты до момента попадания в борт", – отметили в бригаде.

То, насколько сильно российский самолет подставился под удар украинских зенитчиков, удивило даже самих защитников.

"Такое впечатление, что у них в летчики идут исключительно суицидники", – шутят бойцы.

Бойцы 110-й бригады еще в мае наводили ужас на российских пилотов. За последний месяц весны воины подразделения сообщили об уничтожении восьми вражеских бортов.

Напомним, за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне не менее 359 самолетов. В последний раз эта цифра обновилась утром 11 июня в новой сводке Генштаба.

Кроме самолета, враг накануне потерял также около 1100 оккупантов и 200 единиц вооружений и военной техники, в том числе и 32 ББМ.