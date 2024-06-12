На оккупанта охотились дрон и арта, но он взорвался на мине: в ВСУ показали самоликвидацию врага. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать живую силу и технику русской оккупационной армии на нашей земле. Однако иногда оккупанты упрощают работу для ВСУ и самоликвидируются.

Так, видео с самоликвидацией оккупанта недавно опубликовали в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. На нем видно, как по врагу одновременно ударили из дрона и артиллерии, но тот уцелел. Но не успел он пройти и десяток шагов, как карма его догнала – оккупант наступил на мину и взорвался.

"Оккупанта почти одновременно пытался уничтожить дрон и арта, но он взорвался на мине", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники с помощью FPV-дрона уничтожали разведывательный беспилотник "Zala" российских оккупантов. Этот дрон противника пытался осуществить разведку местности на Юге.

Напомним, накануне, 11 июня, защитники Украины показали, как сбили очередной российский Су-25. Он опрометчиво залетел в полосу ответственности воинов 110 бригады, за что немедленно и поплатился.