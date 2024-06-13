Оккупанты продолжают штурмы в районе Волчанска, но получают отпор от ВСУ: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российская террористическая армия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Враг пытается оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в пределах досягаемости ствольной артиллерии.

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В районе населенного пункта Волчанск оккупанты проводят штурмовые действия, в свою очередь ВСУ сдерживают врага и наносят ему потери в живой силе и технике. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Геолокированные кадры, опубликованные 12 июня, показывают, что небольшая российская пехотная группа при поддержке бронетехники незначительно продвинулась к югу от улицы Михаила Коцюбинского на северо-востоке Волчанска. Кремлевская пропаганда утверждает, что россияне продвинулись на 200 метров вглубь города и улучшили тактическое положение к востоку от Волчанска.

В ходе наступления противник несет большие потери в технике и личном составе. В частности, за прошедшие сутки оккупанты потеряли несколько боевых машин пехоты и боевых бронированных машин МТ-ЛБ при попытке проникнуть на территорию агрегатного завода.

Кроме того, украинские силы проводят контратаки в районе населенного пункта Глубокое, чтобы не позволить противнику захватить новые территории.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас на фронте продолжается тяжелый период. В частности, началось летнее контрнаступление войск страны-агрессора РФ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины восстановили утраченные позиции на Харьковщине. А именно – в направлении села Липцы, севернее областного центра.

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