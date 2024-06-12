Буданов: тяжелый период на фронте уже продолжается, но армагеддона не будет

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас на фронте продолжается тяжелый период. В частности, началось летнее контрнаступление войск страны-агрессора РФ.

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Это произошло еще в середине мая и продолжается до сих пор. Об этом Буданов сказал в интервью в эфире телемарафона.

"Ситуация не самая лучшая, но не надо преувеличивать последствия этого", – отметил он.

"Я считаю, что он (трудный период – Ред.) сейчас идет. Но я еще раз повторяю – армагеддона никакого не будет. Не беспокойтесь, мы выстоим и победим", – сказал руководитель ГУР.

Он рассказал, что в Сумской области россияне проводят вылазки ДРГ, но наши Силы обороны приняли все необходимые меры, чтобы масштабного наступления не было.

Также Буданов сказал, что удары западным оружием по РФ точно облегчат ситуацию, а российские запугивания "красными линиями" – это лишь игра Кремля на публику.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия могла накопить вблизи Харьковщины группировку численностью, по разным оценкам, от 35 до 50 тысяч. Враг может бросить эти силы на Сумщину, чтобы увеличить протяженность линии фронта и соответственно растянуть украинские Силы обороны, говорит исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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