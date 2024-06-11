Россияне собрали ударную группировку с заградотрядами вблизи Харьковской области: что они задумали. Интервью с Дмитрием Жмайло

Российская оккупационная армия могла накопить вблизи Харьковщины группировку численностью, по разным оценкам, от 35 до 50 тысяч.

Куда она может быть ориентирована? Есть несколько вариантов. Один из них – бросить эти силы на Сумщину, чтобы увеличить протяженность линии фронта и, соответственно, растянуть украинские Силы обороны.

В то же время наиболее горячее направление сегодня не Харьковское, а Покровск, Угледар, Купянск и Часов Яр.

Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– В Воздушных силах сообщили, что за считаные недели начнутся испытания КАБов украинского производства. Мы знаем, какой огромный вред вражеские управляемые авиабомбы наносят нашей стране. Считаете ли вы, что это то самое противодействие, то самое "противоядие", которое поможет частично решить эту большую проблему?

– Соглашаюсь с формулировкой о частичном решении проблемы. Да, мы должны понимать, что россияне используют против нас около 3 тысяч управляемых авиационных бомб в месяц, в то время как мы используем от 100 до 300 высокоточных авиабомб, преимущественно используя западные образцы, например бомбы JDAM-ER. У них разные конфигурации, их вес отличается от 200 до 900 килограммов. Такие бомбы могут поражать цели на расстоянии от 40 до 75 км. Есть и более дальнобойные американские бомбы, в частности GBU-39, которые могут поражать цели на расстоянии более 100 километров.

Но нам важно использовать запасы, которые у нас есть – свободно падающие авиационные бомбы преимущественно советского производства. Задача, стоящая перед Воздушными силами, – переоборудовать такие бомбы, добавить им крылья, системы GPS, чтобы они не были уязвимы к средствам РЭБ врага. Именно для того, чтобы начинать отвечать.

Мы не можем копировать тактику россиян, потому что понимаем их численное преимущество в авиации. Каждый российский удар управляемыми авиационными боеприпасами сопровождается прикрытием с воздуха. В то же время мы очень бережем наши самолеты и поэтому стараемся применять их точечно.

Но разработки продолжаются, и через считаные недели начнутся испытания, чтобы мы начали отвечать россиянам. Россияне используют КАБы для террора против критической инфраструктуры и для забрасывания линии фронта. Мы видим, что они за считаные недели сделали с городом Волчанском, где, по разным источникам, уничтожено 50-80% жилищного фонда. Таким образом они расписываются в своей несостоятельности, потому что большую часть города все равно контролируют наши Силы обороны.

Именно поэтому такие разработки – чтобы мы могли больше использовать имеющиеся запасы – очень актуальны. Тогда мы могли бы применять западное вооружение с самолетами F-16, первые из которых мы ожидаем уже этим летом.

– В ОСГВ "Хортица" сообщили, что российские оккупационные войска наращивают свою группировку возле границы с Харьковщиной. Согласно одной из версий, речь идет о заградительных отрядах. Как вы думаете, какова цель этого накопления сил?

– Здесь можно рассматривать разные направления. Еще несколько недель назад появилась информация от Главного управления разведки, Генерального штаба, что враг накопил резервы от 35 до 50 тысяч личного состава. Как он может их использовать?

Для очередной провокации в Сумской области, чтобы попытаться растянуть наши силы. Но теперь он должен быть более взвешенным, потому что так, как было на Харьковщине, уже не удастся сделать, ведь мы начнем бить двигающиеся к границе силы еще на подходе.

Он может усиливать Харьковское направление. В Харьковской области также появлялась информация, что туда перебрасываются войска с Херсонского направления. Боевые действия там сейчас меньшей интенсивности, чем на других участках фронта. Также была информация о переброске сил с Купянского направления, что относительно рядом.

Кроме того, поступали сообщения, что россияне бросают на Харьковщину отказников – тех офицеров и солдат, которые отказывались идти в атаку, учитывая безумные потери своего личного состава. Также россияне на оккупированных территориях Украины ведут агитационную принудительную кампанию, насильственно рекрутируя украинцев в свое оккупационное войско, чтобы использовать их в мясных штурмах.

Россияне теперь вынуждены перестраиваться. Полученное Украиной разрешение использовать западное вооружение по российской территории в определенной степени спутало их планы и заставило пересматривать давление, которое они оказывают в последние недели. Но в то же время мы должны понимать, что направления на Покровск и Часов Яр являются самыми горячими и важнейшими для россиян. Там они предпринимают свои главные усилия. Угледарское и Купянское направления также для них важны.

Что касается заградительных отрядов – да, действительно много сообщений. Скорее всего, они используют так называемые тикток-войска Кадырова, но в боевых условиях кадыровцы не соответствуют тому образу, который сформирован.

Поэтому в ближайшие недели мы увидим, как россияне используют свои резервы, как они изменят свою тактику и стратегию в соответствии с новыми реалиями.

– Вы упомянули о Часовом Яре. Похоже, что это одна из приоритетных целей врага. Тем не менее ему до сих пор не удается захватить этот населенный пункт. Как вы думаете, в чем проблема для оккупационных войск? Как здесь могут развиваться события?

– Для россиян это один из приоритетов. Несколько недель назад они использовали там механизированные штурмы с бронетехникой.

К примеру, они этого не делают на Харьковском направлении, в Волчанске, где они придерживаются стратегии продвижения малыми группами. Но в Часовом Яре они пытаются штурмовать на полную мощь, с прикрытием авиацией, с управляемыми авиационными бомбами, с применением термобарических боеприпасов.

Действительно, были печальные прогнозы по Часову Яру, потому что это стратегическая высота. Тогда врагу в какой-то степени открывается путь на агломерацию Константиновка – Краматорск. Но за счет задействования всех резервов наших спецназовцев, в частности Главного управления разведки, фактически перерезавших эти наступательные клинья россиян, за счет того, что наши Силы обороны очень долго минировали подходы, россияне сначала попадали на наши минные заграждения, затем их уничтожала артиллерия. Здесь помогло и западное вооружение, которое начало поступать.

За счет этих слаженных действий мы смогли удержать Часов Яр. Враг разбивается о нашу линию обороны. Но то, что он не оставляет планов по его захвату, – это факт. И мы будем видеть еще не один мощный штурм этого города россиянами.

– Генштаб Франции выступил с инициативой создания многонациональной коалиции иностранных инструкторов в Украине. Сейчас письма направлены в десяток стран. Как вы думаете, почему наш союзник акцентирует именно на инструкторах, а не на военной помощи? Действительно ли нашим войскам не хватает инструкторов?

– Мы должны понимать, что наши резервы очень ограниченны. Давление россиян, которое мы видим в эти дни, может быть самым сильным за этот год. Пока вся западная помощь к нам не поступила в полной мере, россияне пытаются выжать максимум из ситуации – захватить максимум территорий. В то же время их пропагандистская машина очень активно работает на их население. Постоянно идет бравада, мол, мы наступаем, мы захватываем, большие украинские города скоро падут. Этого мы не видели в прошлом году.

Франция сказала, что может подготовить одну украинскую бригаду, которую в СМИ уже окрестили "французской бригадой". Она должна быть укомплектована французским оружием и амуницией. Что касается инструкторов – речь идет о том, что, если наши военные учатся за границей, мы должны понимать, что это логистика, это переброска наших войск, новобранцев, а с ними – командиров, происходит обучение, затем возвращение – это очень трудный логистический процесс.

И если бы можно было разместить иностранных инструкторов в западной части Украины, это несколько упростило бы всю логистику. Потом – это мое предположение – можно было бы расширять эту помощь. Например, чтобы западные инструкторы ремонтировали или руководили восстановлением западной техники, чтобы они, возможно, помогали на других направлениях, в частности в кибератаках.

В этом отношении очень важны для нас заявления Эстонии. Там говорят, что готовы отправить к нам свои войска, которые брали бы на себя некоторые тыловые работы в западной части Украины. Если бы это действительно произошло, мы могли бы ставить перед нашими западными партнерами вопросы предоставления дополнительных систем ПВО, чтобы прикрывать эти учебные центры, или даже вопрос о том, чтобы европейская система ПВО взяла под контроль западную часть Украины и защищала от российских атак, ведь западные инструкторы будут целью номер один для врага.

Публичными противниками этой идеи являются Германия, Италия и Испания. На данном этапе Франция пытается расширить существующую миссию Европейского Союза, которая тренирует наших военных на территории европейских стран. Скорее всего, эта идея и дальше будет продвигаться. Мы можем прогнозировать, что на нее согласятся страны Балтии и Скандинавии. Скорее всего, к этой коалиции присоединятся Польша и Великобритания, и все же это станет реальностью.

Как надолго этот вопрос растянется по времени? Надеюсь, это будут считаные недели. Может быть, к концу лета они начнут прибывать. Со своей стороны наше Министерство обороны, Генеральный штаб готовят всю соответствующую нормативную базу, чтобы, когда это произойдет, все можно было бы сделать достаточно быстро. Но также следует отметить, что еще с 2022 года в Украине в учебных центрах работают отдельные группы западных инструкторов.

Потому эта инициатива Парижа – переход на качественно новый уровень. Надеемся, что это станет реальностью.

– Последний вопрос также о переходе на качественно новый уровень – в данном случае в контексте Крыма. Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров сообщил, что российские оккупанты видят большую угрозу в возможной высадке десанта ВСУ на полуострове. Считаете ли вы, что это возможно в текущих условиях? Можно ли уже сегодня говорить о новом этапе освобождения Крыма?

– Это возможно, но точно не на нынешнем этапе. Паника россиян, скорее всего, вызвана учениями нашей 36-й бригады морской пехоты, которая, в частности, отрабатывала десантирование и высадку на берег. Это понятный восходящий процесс для наших войск. Но любой такой операции будет предшествовать длительная подготовка.

Мы должны понимать, что одна из наших тактик – уничтожение системы ПВО и нарушение логистических маршрутов врага. На территории Крыма существует от 150 до 200 приоритетных военных объектов, которые нам нужно поразить. У нас уже есть хороший список. Лишь с начала года мы поражали ряд военных объектов на территории Крыма, в частности, били и по аэродрому "Бельбек", по аэродрому в Саках, в Джанкое, и по узлам связи. Спецоперации ГУР физически уничтожали системы ПВО россиян.

Так что все эти мифы россиян о Крыме как о неприступной крепости не выдерживают никакой критики. Россияне укрепили сухопутные коридоры, а сейчас обновляют морское побережье как раз в местах возможного прорыва. Но, например, освобождению правобережья Херсонщины предшествовали длинные изнуряющие удары, в частности системами HIMARS по Антоновскому мосту, по складам с боеприпасами. Во время Харьковской операции мы также долгие недели методически уничтожали логистические маршруты и склады россиян.

Поэтому с Крымом любые действия напрямую могут быть возможны только тогда, когда мы окончательно нарушим логистику врага и находящаяся там группировка начнет ощущать нехватку всего необходимого, оружия и боеприпасов. Если войска в Крыму будут дезорганизованы, конечно, мы сможем проводить подобные десантные операции. Но это точно не близкая перспектива. Для этого нужно, чтобы поступило все западное оружие, самолеты F-16, чтобы мы могли более эффективно применять наше дальнобойное оружие – Storm Shadow, SCALP-EG. Надеемся также, что Берлин наконец согласует вопрос с Taurus.

Когда мы нарушим всю эту логистику, мы сможем прибегнуть к таким операциям. Это очень долгая работа, но мы обязательно ее проделаем.