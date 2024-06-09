В Украине разработали собственные КАБы: когда начнут испытания

Вооруженные силы Украины начнут тестирование управляемых авиабомб (КАБов ) отечественного производства. Это произойдет уже через несколько недель.

Об этом начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал в интервью "Донбасс Реалии". Он отметил, что сейчас продолжаются работы по переоборудованию и созданию своих корректированных авиабомб, на базе обычных свободнопадающих.

Сергей Голубцов отметил, что они содержат конструктивные аспекты: необходимо подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления.

"Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб уже украинских", - добавил Голубцов.

По его словам, Воздушные силы ВСУ сейчас используют КАБы западного производства: GBU-39, GBU-62 разных калибров.

Голубцов также сообщил, что в наши дни ВСУ используют 100-300 высокоточных иностранных авиабомб в месяц. При том, что россияне – 3000 шт/месяц.

Страна-террористка Россия ежедневно наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины, применяя для этого, в частности, и управляемые авиабомбы. Ежемесячно на голову украинцам прилетают более трех тысяч таких КАБов. Российские фашисты только в мае сбросили на нашу страну 3,2 тысячи этих снарядов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне Зеленский рассказал о прогрессе в договоренностях о дополнительных системах ПВО и других вооружениях для Украины. Также в нашей стране планируется производство снарядов калибра 155 мм.

– Также президент сообщил, что России не удалось реализовать Харьковскую операцию. Он подчеркнул, что ВСУ успешно уничтожают все заходящие российские подразделения.

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