'Уничтожаем входящие российские подразделения': Зеленский заявил, что России не удалось реализовать Харьковскую операцию. Видео

Президент Владимир Зеленский подвел итоги за день и заявил, что России не удалось реализовать Харьковскую операцию. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины успешно уничтожают все входящие российские подразделения.

Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения. Он отметил, что сегодня обсуждал с Главнокомандующим Александром Сырским ситуацию на передовой.

"Очень весомый результат – то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые входят в нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление – усилено. И будет еще усилен", – сказал он.

Также президент получил отчет по донецким направлениям, где ситуация самая сложная. Он добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы обеспечить нашу армию дополнительными резервами.

Благодаря переговорам и встречам во Франции, мы получили новую помощь для украинской обороны от Франции и США.

"Спасибо, друзья! Есть прогресс и по артиллерии, включая производство в Украине снарядов калибра 155, готовим новую производственную платформу. Будет также больше возможностей у нашей боевой авиации и РЭБ. Благодарю Францию и Эммануэль лично за его инициативу и поддержку наших предложений по тренировке наших воинов и обеспечению бригад. Вместе мы готовим новую системную основу для тренировки подразделений украинской армии", – сказал Зеленский.

Президент также отметил подразделения, которые на этой неделе проявили себя лучше всего в боях. На Харьковском направлении – 36-я отдельная бригада морской пехоты и 92-я отдельная штурмовая бригада. В Донецкой области - все солдаты и командиры 55-й отдельной артиллерийской бригады. Также особо отметил воинов ГУР, в частности подразделение "Группа 13" и спецподразделение "Шаман".

"Молодцы! И наши воины Службы безопасности Украины – Центр специальных операций А, департаменты контрразведки и военной контрразведки. Спасибо! Каждая единица уничтоженной российской техники, каждая российская потеря – это плюс к гарантиям нашей украинской независимости", – сказал он.

Кроме того, Зеленский рассказал об активных переговорах со всеми партнерами, которые могут помочь. Первый Саммит мира состоится уже через неделю. Впереди важные встречи и переговоры с европейскими лидерами для нашей устойчивости и защиты от российского террора.

Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть – ближе к осени.

"Я благодарен каждому лидеру, каждому государству, которые действительно практически нас в этом поддерживают. Уже почти подготовлены и новые соглашения безопасности для Украины. Сейчас эти месяцы – время для стратегических решений. Май расширил наши возможности на поле боя, в частности, в дальнобойности. Июнь должен дать усиление нашей дипломатии и стратегическим перспективам – всему тому, что может приблизить справедливый мир и больше силы нашему украинскому обществу. И это будет", – резюмировал президент.

Напомним, накануне, 7 июня, украинские воины отменяли 1210 оккупантов и 199 единиц техники в сутки.

В частности, уничтожены 9 танков и 9 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 1 средство ПВО и 59 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 68 единиц автомобильной и 10 специальной техники.

Потери в живой силе в российской армии к утру 8 июня превысили 517 тысяч человек.