Минус 1210 оккупантов и 199 единиц техники в сутки: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны "отминусовали" на фронте 1210 российских оккупантов. Общая численность потерь врага убитыми и ранеными за весь период полномасштабной войны составила 517 290 человек.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook утром 8 июня. Также в сутки утилизировано 199 единиц техники.

Напомним, в Донецкой области украинские военные на Bradley уничтожили БТР российских оккупантов.

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