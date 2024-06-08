Минус 1210 оккупантов и 199 единиц техники в сутки: Генштаб обновил статистику потерь России в войне
За прошедшие сутки Силы обороны "отминусовали" на фронте 1210 российских оккупантов. Общая численность потерь врага убитыми и ранеными за весь период полномасштабной войны составила 517 290 человек.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook утром 8 июня. Также в сутки утилизировано 199 единиц техники.
Напомним, в Донецкой области украинские военные на Bradley уничтожили БТР российских оккупантов.
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