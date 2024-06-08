В Донецкой области украинские военные на Bradley уничтожили вражеский БТР вместе с десантом: эффектное видео

Согласно последним сообщениям Генштаба Вооруженных сил Украины, самым горячим в настоящее время является Покровское направление. Здесь три бригадные группировки врага пытаются продвинуться в глубину нашей территории.

Так получилось, что враг на БТР прорвался в населенный пункт в "серой зоне". Однако военные 47 ОМБ "Магура" на Bradley эффектно отреагировали на угрозу. БТР окупантов был уничтожен.

"Российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий. Эпицентр боев – именно на Покровском направлении. Воины 47 отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевых бригады РФ. Имея огромные резервы живой силы, московиты оперативно пополняют бешеные потери и снова и снова бросают их в бой. Боевіе действия не утихают ни на мгновение", – рассказали в 47 ОМБ "Магура" и показали процесс "отминусовки" окупантов и их техники.

47-я отдельная механизированная бригада "Магура" была создана весной 2022 года из батальона гражданских добровольцев и военнослужащих из других частей, прошедших собеседование и отбор. Уже летом того года батальон участвовал в боях у Углегорской ТЭС. Осенью батальон был расширен в штурмовый полк, а в ноябре – в бригаду.

Летом 2023 года бригада вела бои на Токмакском направлении в районе Орехова. С октября 2023 по февраль 2024 воевала в Авдеевке. А сейчас, как рассказывают бойцы 47 ОМБ – на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 197 единиц вооружения и военной техники армии РФ, среди которых очередной катер. В боях отличили еще 1080 живой силы захватнического войска. Таким образом, с начала войны на украинской земле уже обезвредили 516 080 разного ранга военных преступников РФ.

Ранее диктатор Путин проговорился, что ВС РФ ежемесячно безвозвратно теряют 5000 солдат на фронте в Украине. По оценкам ISW, еще около 15 000 окупантов ежемесячно становятся "грузом 300" во время боев против ВСУ.

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